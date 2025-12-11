Il narcotraffico nella “Valle dell’Esaro”, ecco la sentenza del processo d’appello – NOMI

il verdetto

CATANZARO La sentenza di primo grado aveva acclarato l’esistenza di una organizzazione dedita al narcotraffico – non collegata alla ‘ndrangheta – egemone nella Valle dell’Esaro ed attiva a Tarsia, Altomonte, Spezzano Albanese, San Lorenzo del Vallo e Roggiano Gravina ma con connessioni anche nel reggino. Una circostanza, quest’ultima, emessa nel corso dell’indagine e ribadita in aula dal pentito Roberto Presta, uno dei vertici del clan. «Mi occupavo del traffico di stupefacenti, acquistando la droga da mio fratello Antonio Presta che mi indicava dove andare a ritirare, di volta in volta, lo stupefacente dalla persona preposta. Mi mandava a San Lorenzo del Vallo ad incontrare Antonio Giannetta proveniente dalla provincia di Reggio Calabria. «Vi erano altri fornitori di cocaina oltre a Giannetta, tutti della provincia di Reggio Calabria, ma io non li ho mai visti», ha sostenuto il pentito. Questa mattina, la Corte d’appello di Catanzaro ha emesso il verdetto di secondo grado per gli imputati coinvolti nel procedimento scaturito dall’inchiesta denominata “Valle dell’Esaro“, coordinata dalla Dda di Catanzaro. Per quasi tutti la pena è stata rideterminata anche in base alla sopraggiunta prescrizione di alcuni reati contestati. Del collegio difensivo fanno parte, tra gli altri, gli avvocati Antonio Quintieri, Luca Acciardi, Angela Carnovale, Luca Donadio, Giuseppe De Marco, Carlo Esbardo, Andrea Caruso, Alessandro Diddi, Angiolino Franco, Mario Scarpelli, Francesco Boccia, Giuseppe Manna, Carlo Esabrdo, Gianpiero Calabrese. (f.benincasa@corrierecal.it)

Le condanne

Armando Antonucci 15 anni e 5 mesi

Lorenzo Arciuolo 6 anni e 8 mesi

Alessandro Avenoso 6 anni e 9 mesi

Domenico Cesare Cardamone 4 anni

Augusto Cardamone ASSOLTO

Sergio Cassiano 6 anni e 9 mesi

Francesco Ciliberti 18 anni e 4 mesi

Rocco D’Agostino 6 anni e 8 mesi

Damiano Diodati 6 anni e 8 mesi

Cristian Ferraro 13 anni e 4 mesi

Giampaolo Ferraro ASSOLTO

Giuseppe Ferraro 6 anni e 10 mesi

Michele Fusaro 6 anni e 8 mesi

Roberto Eugenio Gallo ASSOLTO

Giovanni Garofalo 6 anni e 9 mesi

Antonio Giannetta 5 anni e 6 mesi

Fabio Giannelli, 6 anni e 10 mesi

Luigi Gioiello 6 anni e 8 mesi

Remo Graziadio 6 anni e 8 mesi

Erik Grillo 6 anni e 8 mesi

Francesco Iantorno (classe ’78), 6 anni e 9 mesi

Francesco Iantorno (classe ’84), 6 anni 8 mesi

Roberto Iantorno 10 anni e 1 mese

Mauro Marsico 6 anni e 8 mesi

Attilio Martorelli, 10 anni

Antonio Orsini ASSOLTO

Massimo Orsini 7 anni

Filippo Orsino 6 anni e 8 mesi

Antonio Pacifico 6 anni e 8 mesi

Giuseppe Palermo 6 anni e 8 mesi

Mario Palermo, 13 anni e 4 mesi

Marco Patitucci, 10 anni

Antonio Postorivo, 10 anni e 1 mese

Antonio Presta, 23 anni 10 mesi

Roberto Presta, 8 anni 10 mesi

Giuseppe Presta, 15 anni

Giovanni Sangineto, 6 anni e 10 mesi

Vincenzo Santamaria 6 anni e 9 mesi

Mario Sollazzo 15 anni e 11 mesi

Raffaele Sollazzo 6 anni e 8 mesi

