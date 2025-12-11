Il narcotraffico nella “Valle dell’Esaro”, ecco la sentenza del processo d’appello – NOMI
Lieve rideterminazione di decine di pene, sopraggiunta la prescrizione di alcuni reati. Quattro assoluzioni decise
CATANZARO La sentenza di primo grado aveva acclarato l’esistenza di una organizzazione dedita al narcotraffico – non collegata alla ‘ndrangheta – egemone nella Valle dell’Esaro ed attiva a Tarsia, Altomonte, Spezzano Albanese, San Lorenzo del Vallo e Roggiano Gravina ma con connessioni anche nel reggino. Una circostanza, quest’ultima, emessa nel corso dell’indagine e ribadita in aula dal pentito Roberto Presta, uno dei vertici del clan. «Mi occupavo del traffico di stupefacenti, acquistando la droga da mio fratello Antonio Presta che mi indicava dove andare a ritirare, di volta in volta, lo stupefacente dalla persona preposta. Mi mandava a San Lorenzo del Vallo ad incontrare Antonio Giannetta proveniente dalla provincia di Reggio Calabria. «Vi erano altri fornitori di cocaina oltre a Giannetta, tutti della provincia di Reggio Calabria, ma io non li ho mai visti», ha sostenuto il pentito. Questa mattina, la Corte d’appello di Catanzaro ha emesso il verdetto di secondo grado per gli imputati coinvolti nel procedimento scaturito dall’inchiesta denominata “Valle dell’Esaro“, coordinata dalla Dda di Catanzaro. Per quasi tutti la pena è stata rideterminata anche in base alla sopraggiunta prescrizione di alcuni reati contestati. Del collegio difensivo fanno parte, tra gli altri, gli avvocati Antonio Quintieri, Luca Acciardi, Angela Carnovale, Luca Donadio, Giuseppe De Marco, Carlo Esbardo, Andrea Caruso, Alessandro Diddi, Angiolino Franco, Mario Scarpelli, Francesco Boccia, Giuseppe Manna, Carlo Esabrdo, Gianpiero Calabrese. (f.benincasa@corrierecal.it)
Le condanne
Armando Antonucci 15 anni e 5 mesi
Lorenzo Arciuolo 6 anni e 8 mesi
Alessandro Avenoso 6 anni e 9 mesi
Domenico Cesare Cardamone 4 anni
Augusto Cardamone ASSOLTO
Sergio Cassiano 6 anni e 9 mesi
Francesco Ciliberti 18 anni e 4 mesi
Rocco D’Agostino 6 anni e 8 mesi
Damiano Diodati 6 anni e 8 mesi
Cristian Ferraro 13 anni e 4 mesi
Giampaolo Ferraro ASSOLTO
Giuseppe Ferraro 6 anni e 10 mesi
Michele Fusaro 6 anni e 8 mesi
Roberto Eugenio Gallo ASSOLTO
Giovanni Garofalo 6 anni e 9 mesi
Antonio Giannetta 5 anni e 6 mesi
Fabio Giannelli, 6 anni e 10 mesi
Luigi Gioiello 6 anni e 8 mesi
Remo Graziadio 6 anni e 8 mesi
Erik Grillo 6 anni e 8 mesi
Francesco Iantorno (classe ’78), 6 anni e 9 mesi
Francesco Iantorno (classe ’84), 6 anni 8 mesi
Roberto Iantorno 10 anni e 1 mese
Mauro Marsico 6 anni e 8 mesi
Attilio Martorelli, 10 anni
Antonio Orsini ASSOLTO
Massimo Orsini 7 anni
Filippo Orsino 6 anni e 8 mesi
Antonio Pacifico 6 anni e 8 mesi
Giuseppe Palermo 6 anni e 8 mesi
Mario Palermo, 13 anni e 4 mesi
Marco Patitucci, 10 anni
Antonio Postorivo, 10 anni e 1 mese
Antonio Presta, 23 anni 10 mesi
Roberto Presta, 8 anni 10 mesi
Giuseppe Presta, 15 anni
Giovanni Sangineto, 6 anni e 10 mesi
Vincenzo Santamaria 6 anni e 9 mesi
Mario Sollazzo 15 anni e 11 mesi
Raffaele Sollazzo 6 anni e 8 mesi
