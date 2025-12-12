Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 14:03
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 4 minuti
Cambia colore:
 

la rivelazione

Cucina italiana, l’antropologo Vito Teti nel dossier Unesco

Anche lo studioso tra gli artefici del riconoscimento

Pubblicato il: 12/12/2025 – 12:43
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Cucina italiana, l’antropologo Vito Teti nel dossier Unesco

COSENZA È di pochi giorni fa la notizia che la cucina italiana è stata ufficialmente riconosciuta come Patrimonio Immateriale dell’Umanità dall’Unesco, un traguardo che celebra non solo i piatti e le ricette, ma l’intero bagaglio culturale, storico e sociale legato all’alimentazione nel nostro Paese. Tra i protagonisti del dossier che ha portato a questo prestigioso riconoscimento c’è anche l’antropologo calabrese Vito Teti, le cui ricerche e pubblicazioni sulla cultura alimentare sono state prese in esame dal comitato scientifico incaricato di definire e valorizzare il patrimonio gastronomico italiano.
In un post condiviso sui social, Teti ha spiegato il suo ruolo: «Senza retorica e con visione problematica che ho dell’identità anche “cucinaria”, mi fa piacere informare come ci sia tanto delle mie ricerche, dei mie studi, delle mie pubblicazioni sulle cucine e la storia e le culture alimentari della Calabria e del Mediterraneo, nel dossier è stato elaborato da un comitato scientifico guidato dal prof. Massimo Montanari e curato dal prof. Luigi Petrillo (direttore della Cattedra Unesco dell’Università Unitelma Sapienza di Roma). Ne hanno fatto parte anche Roberta Garibaldi (componente del Comitato Scientifico) e Maddalena Fossati (direttrice di «La Cucina Italiana»). La candidatura è nata da un lavoro congiunto tra istituzioni governative, enti culturali e accademici, coordinati da esperti del settore gastronomico».
Il dossier, intitolato “Cucina italiana tra sostenibilità e diversità bioculturali”, ha coinvolto figure di rilievo nazionale e internazionale come Massimo Montanari, Alberto Capatti, Maddalena Fossati e lo stesso Teti. Nel dossier viene evidenziato come il lavoro dell’antropologo abbia «contribuito a definire il valore culturale e antropologico della gastronomia italiana, evidenziando come i saperi culinari siano legati a tradizioni, identità territoriale e pratiche di convivialità. Il mio apporto è stato fondamentale per dimostrare all’Unesco che la cucina italiana non è solo un insieme di ricette, ma un vero e proprio patrimonio immateriale condiviso da tutta la popolazione». «Vito Teti – viene sottolineato nel post – è l’antropologo che ha partecipato al comitato scientifico che ha portato la candidatura della cucina italiana all’Unesco.

“Il pane, la beffa e la festa”

Per Teti, il riconoscimento rappresenta anche un’occasione di riflessione personale: «Dietro questo “riconoscimento” c’è “quasi una vita” di ricerche, letture, passioni, viaggi, cammini, osservazione del noi e degli altri, tra storia, etnografia, antropologia, memoria, letteratura». «E così – aggiunge – questo riconoscimento diventa per me una sorta di madeleine proustiana per ripensare quasi una vita di studi di antropologia alimentare a partire dal 1976, con la pubblicazione de “Il pane, la beffa e la festa” (Guaraldi 1976, n. ed. aggiornata 1978), che ebbe un grandissimo successo di critica e di lettori».
Nel corso della sua carriera, Teti ha approfondito le culture alimentari con numerose pubblicazioni fondamentali, tra cui: Mangiare meridiano. Culture alimentari del Mediterraneo (Cosenza, Carical, 1996), Il colore del cibo (Roma, Meltemi, 1999), Mangiare meridiano e culture alimentari in Calabria (a cura di Vito Teti, Abramo, 2002), Mediterraneo e cultura europea (Soveria Mannelli, Rubbettino, 2003), Storia dell’acqua – Mondi materiali e universi simbolici (Roma, Donzelli, 2003), Storia del peperoncino (Roma, Donzelli, 2007), Pietre di pane. Un’antropologia del restare (Macerata, Quodlibet, 2014; n. ed. aggiornata 2023), Storia del peperoncino: Cibi, simboli e culture tra Mediterraneo e mondo (Roma, Donzelli, 2016), Trionfo e morte dell’Imperatore Carnevale (Palermo, Museo Pasqualino, 2024). Tra le pubblicazioni narrative spicca inoltre Il racconto del pane, incluso in Sentieri della memoria Studi offerti a Piercarlo Grimaldi (pp. 245-255).

L’importanza della Calabria nel dossier Unesco


Teti, inoltre, ricorda l’importanza della Calabria e del Mediterraneo all’interno del dossier Unesco: «Al di là dell’apporto dato al dossier, penso, con un certo orgoglio, di avere dato un apporto decisivo alla conoscenza del folklore, della storia, dei riti, dei simboli alimentari della mia Calabria e del Mediterraneo, visti sempre in un contesto europeo e globale».
Il riconoscimento Unesco non celebra dunque solo la cucina italiana come insieme di ricette, ma l’intero patrimonio culturale, storico e sociale che da decenni Teti studia e documenta con passione, dimostrando come il cibo sia espressione di identità, memoria e comunità. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
cucina italiana patrimonio dell’umanità Unesco
cucina italiana unesco vito teti
Top
vito teti
vito teti unesco
Categorie collegate
Società
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x