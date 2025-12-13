Skip to main content

Medioriente, Di Maio in pole come coordinatore speciale per l’Onu

Ok dal governo italiano

Pubblicato il: 13/12/2025 – 16:11
Medioriente, Di Maio in pole come coordinatore speciale per l’Onu

Luigi Di Maio, attuale rappresentante speciale dell’Unione europea per il Golfo Persico, sarebbe in pole position per ottenere un importante incarico internazionale alle Nazioni Unite. A riportarlo è il Foglio spiegando che “il ruolo in palio è quello di coordinatore speciale delle Nazioni Unite per il processo di pace in Medio Oriente (Unsco), carica che comprenderebbe anche la nomina a vicesegretario generale dell’Onu (la posizione ha base a Gerusalemme)”. Senso del ruolo, scrive il giornale, è quello di “coordinare le varie entità che si occupano nelle Nazioni Unite del futuro di Israele e dei territori palestinesi e supportare l’implementazione del Piano Trump”. Di Maio, conclude l’articolo. “è stato contattato dalle Nazioni Unite poche settimane fa. Le parti coinvolte nell’operazione hanno già dato parere positivo, compreso il governo italiano. La procedura è ancora in corso”.

