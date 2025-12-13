Nel Vibonese recuperati circa 250 pneumatici esausti: alcuni minacciavano la posidonia oceanica in mare

inquinamento ambientale

VIBO VALENTIA Anche quest’anno la collaborazione tra Legambiente ed Ecotyre ha prodotto ottimi risultati sull’intero territorio nazionale. In provincia di Vibo Valentia l’attività di raccolta ha interessato il Comune di Ricadi dove il locale circolo di Legambiente unitamente all’Amministrazione Comunale hanno promosso un intervento di cittadinanza attiva che ha visto la partecipazione di numerosi volontari. Nel corso del tempo sono stati raccolti circa 250 pneumatici esausti, alcuni dei quali rinvenuti in mare e recuperati grazie alla collaborazione di alcuni diving locali e attività di noleggio di imbarcazioni che sono intervenuti per la loro individuazione e rimozione. I copertoni in mare giacevano in prossimità delle praterie di posidonia oceanica, ad alcuni metri di profondità. Un’area di particolare interesse naturalistico che ha contribuito a determinare l’istituzione del Parco Marino Regionale. Altri copertoni sono stati recuperati a seguito di abbondono in vari luoghi del territorio comunale. I margini delle strade, i parcheggi pubblici ma anche le strade secondarie e i corsi d’acqua sono i luoghi più gettonati da persone senza scrupoli che invece di avversi dei centri di recupero convenzionali preferiscono avventurarsi in una pratica altamente nociva per l’ambiente e per il decoro urbano.

I copertoni saranno riciclati

Molti copertoni sono stati rinvenuti anche sugli arenili, trasportati dalle correnti durante le mareggiate a dimostrazione che i comuni, spesso, subiscono il danno a causa dell’inciviltà ma anche degli eventi atmosferici. Grazie a questa collaborazione è stato possibile restituire decoro a molti luoghi. Gli pneumatici sono stati ritirati, gratuitamente, dal consorzio Ecotyre e, nei prossimi giorni, saranno avviati a trattamento e recupero. Una parte di questi PFU, infatti, saranno destinati alla produzione di nuovi pneumatici grazie al progetto “Da Gomma a Gomma” che ha permesso per la prima volta l’utilizzo di granulo di gomma all’interno di una speciale mescola usata per produrre pneumatici “verdi”. La partnership tra Legambiente ed EcoTyre si è consolidata nel corso del tempo nell’ambito di Puliamo il Mondo, l’edizione italiana del più grande appuntamento di volontariato ambientale del globo (Clean up the World) organizzata da Legambiente al quale ha aderito anche il Comune di Ricadi. La collaborazione con Puliamo il Mondo ricade nel più ampio progetto di EcoTyre “PFU Zero”, che nasce con lo scopo di informare i cittadini sul funzionamento della filiera e sensibilizzare sulle corrette modalità di gestione dei pneumatici fuori uso. Soddisfazione per il risultato ottenuto è stata espressa dal Circolo Legambiente Ricadi e dall’Amministrazione Comunale, i quali nel ringraziare quanti hanno preso parte attiva all’iniziativa, hanno evidenziato quanto sia fondamentale la collaborazione tra enti pubblici, imprese, associazioni e cittadini per migliorare le condizioni ambientali del territorio.