Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 22:22
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

terrore in australia

Attentato a Sydney, le vittime salgono a 16

Finora trentotto i feriti nella sparatoria alla festività ebraica dell’Hanukkah

Pubblicato il: 14/12/2025 – 21:32
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Attentato a Sydney, le vittime salgono a 16

ROMA Il numero delle vittime della sparatoria di Bondi Beach è salito a 16, tra cui un bambino, ha dichiarato all’ABC il ministro della Salute del Nuovo Galles del Sud, Ryan Park. Lo riporta la Bbc. Trentotto i feriti. Al momento non è chiaro se il bilancio aggiornato delle vittime includa uno dei due uomini armati. La polizia ha dichiarato in precedenza che uno dei presunti aggressori era stato ucciso, mentre un altro era in condizioni critiche. (Ansa)

 Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
attentato
attentato sydney
AUSTRALIA
festa ebraica
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x