Ultimo aggiornamento alle 18:25
Si legge in: 2 minuti
australia sotto shock

«Condanna per l’attentato di Sydney, vicino ai nostri connazionali»

Il messaggio del deputato italiano di origini calabresi, Carè, residente nel paese oceanico

Pubblicato il: 14/12/2025 – 17:28
ROMA «Esprimo la più ferma e netta condanna per il gravissimo episodio di violenza verificatosi a Bondi Beach, che colpisce profondamente l’intera comunità australiana e desta forte preoccupazione anche tra i nostri connazionali». Lo dichiara Nicola Carè, deputato italiano, di origini calabresi, residente a Sydney. «Atti di questa natura sono del tutto inaccettabili e rappresentano una grave violazione dei principi di sicurezza, legalità e convivenza civile». «In queste ore il mio pensiero va alle vittime, ai feriti e a tutte le persone presenti, in particolare ai membri della comunità ebraica che si erano riuniti per celebrare la festività di Hanukkah, trasformata tragicamente da momento di festa e condivisione in un’esperienza di paura e dolore. A loro, alle famiglie colpite e agli italiani residenti che si trovavano sul posto desidero esprimere la mia più sincera vicinanza e solidarietà». «Sono in costante contatto con le autorità australiane competenti e con i rappresentanti della comunità italiana locale, in stretto raccordo con le strutture del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per essere costantemente aggiornato sull’evoluzione della situazione e per verificare che tutti i nostri connazionali ricevano l’assistenza necessaria. Confido nell’azione delle forze dell’ordine australiane e nel pieno coordinamento istituzionale». «Questo episodio, che appare inserito in un clima crescente di odio e intolleranza, richiama con forza la necessità di contrastare ogni forma di antisemitismo e di violenza motivata dall’odio. Rinnovo infine la mia piena disponibilità a collaborare con le istituzioni italiane e locali, nell’interesse e a tutela degli italiani che vivono in Australia, riaffermando con determinazione che la violenza non può e non deve mai trovare spazio nelle nostre società».

attentato sydney
australa
carè
nicola carè
SYDNEY
Nazionale
