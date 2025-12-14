«Il Piano Mattei oggi è una realtà operativa»

IL MESSAGGIO

ROMA “L’Italia è da sempre il punto di connessione tra Occidente e Oriente, tra Europa e Asia, tra Nord e Sud del mondo: questa è la nostra identità profonda, ed è il punto di forza che stiamo valorizzando ad ogni livello, per creare ponti e opportunità di crescita condivisa. Come sta accadendo con il Piano Mattei per l’Africa. L’anno scorso, in questa stessa sede, vi avevo affidato una missione: trasformare questa iniziativa italiana in una strategia europea e internazionale. L’obiettivo è stato raggiunto, ed è grazie al vostro prezioso contributo se oggi il Piano Mattei è una realtà operativa che produce risultati concreti e che può vantare sinergie strutturate con l’Ue, il G7, l’Unione Africana e le Istituzioni internazionali. E’ un traguardo che ci spinge a fare ancor di più e ancor meglio, anche rivolgendo il nostro sguardo verso altre direttrici”. Così la premier Giorgia Meloni in un altro passaggio del suo messaggio inviato alla conferenza egli ambasciatori, che si aprirà domani a Roma. (Agi)

