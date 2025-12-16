Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 23:02
Si legge in: 1 minuto
Ponte, la Corte dei Conti: «Decreto incompatibile con le regole Ue»

Lo si legge nelle motivazioni, depositate oggi, della sentenza del 17 novembre scorso

Pubblicato il: 16/12/2025 – 21:28
Ponte, la Corte dei Conti: «Decreto incompatibile con le regole Ue»

ROMA Il decreto del ministero dei Trasporti relativo al terzo atto aggiuntivo della convenzione tra Mit e società Stretto di Messina per la costruzione del Ponte risulta incompatibile con le regole europee sulla modifica dei contratti in corso di validità. Lo si legge nelle motivazioni, depositate oggi, della sentenza del 17 novembre scorso quando la sezione centrale di controllo di legittimità della Corte ha bocciato il decreto ministeriale. La Corte parla di «perplessità» in riferimento all’articolo 72 della direttiva europea 2014/24/Ue, che disciplina la modifica di contratti durante il periodo di validità. Viene sottolineata l’incertezza sul costo complessivo dell’opera: «La valutazione degli aggiornamenti progettuali in misura pari a euro 787.380.000,00, in quanto frutto di un’attività di mera stima, rende possibile il rischio di ulteriori variazioni incrementali, incidenti – in disparte i problemi di reperimento di nuove coperture – sul superamento della soglia del 50 per cento delle variazioni ammissibili, anche in considerazione dei dati offerti dalla stessa Amministrazione», spiegano i magistrati contabili.

Nazionale
PONTE SULLO STRETTO
Nazionale
