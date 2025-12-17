Skip to main content

Cassazione, nuovo processo per infiltrazioni della ‘ndrangheta in Valle d’Aosta

Il riferimento alla sentenza d’Appello-bis con rito ordinario “Geenna”

Pubblicato il: 17/12/2025 – 20:56
AOSTA I giudici della prima sezione penale della Corte di Cassazione hanno annullato, con rinvio a un nuovo processo, la sentenza d’Appello-bis con rito ordinario ‘Geenna‘, riguardante la presenza della ‘ndrangheta in Valle d’Aosta. Lo scrive Ansa. Si dovrà così celebrare un terzo processo d’appello per il ristoratore aostano Antonio Raso (che era condannato a otto anni di reclusione nell’appello bis a Torino), per l’ex consigliere comunale di Aosta Nicola Prettico e per Alessandro Giachino (sei anni e otto mesi ciascuno), accusati di associazione mafiosa. Annullata con rinvio a un nuovo processo anche l’assoluzione di Monica Carcea, ex assessora comunale di Saint-Pierre.

