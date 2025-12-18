Tajani: «Facciamo il Congresso di Forza Italia, non ho nemici»

le dichiarazioni

BRUXELLES «Facciamolo il Congresso: l’abbiamo già fatto in passato. Forza Italia è un partito democratico…». Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, conversando con i giornalisti sul dibattito interno al partito azzurro rilanciato dal presidente della Calabria, Roberto Occhiuto. «Sia chiaro che non ho nemici, da nessuna parte». ha aggiunto prima di lasciare la riunione del Ppe pre-summit.

Schifani: «La leadership di Tajani non è in discussione»

Intanto in un’intervista al Giornale Renato Schifani, presidente della Regione Siciliana e presidente del Consiglio nazionale del partito fondato da Silvio Berlusconi, rispondendo a una domanda sull’ipotesi di una corrente che si richiami a Roberto Occhiuto ha affermato che «in Fi non esistono correnti e la leadership di Tajani non è in discussione. Ha guidato il partito in un momento difficile, dopo la scomparsa di Berlusconi, riuscendo a rafforzarlo grazie al lavoro dei territori». Schifani sottolinea che il presidente della Regione Calabria «offre un contributo di idee al nostro progetto di stampo liberale e berlusconiano». Quanto allo stato di salute del partito, Schifani risponde: «Ottimo, i risultati delle Europee 2024 e delle Provinciali 2025 lo dimostrano. Fi in Sicilia cresce e si radica sempre di più: il 23% alle Europee e il primato in diverse province confermano un consenso storico. E’ il frutto di un partito unito, del lavoro sui territori e di un’azione di governo credibile».

