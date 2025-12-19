Tragedia alle Eolie, operaio muore schiacciato da un escavatore

incidente sul lavoro

PALERMO Tragedia sul lavoro alle isole Eolie. Un operaio è morto ieri pomeriggio a Ginostra, una frazione di Stromboli. L’uomo è stato travolto e schiacciato dall’escavatore che stava utilizzando. Stava lavorando nel cantiere per la messa in sicurezza degli argini dopo le inondazioni della scorsa primavera. Sul posto i carabinieri. Aperta una inchiesta. La vittima, Carmelo Parisi di 37 anni, era originaria di Cerda, lascia la moglie e due figli. «La nostra comunità piange Carmelo Parisi, un ragazzo perbene che ha perso la vita in un incidente sul lavoro. Conoscevo Parisi e ne apprezzavo la qualità umane, la sua scomparsa ci lascia sgomenti – dice il sindaco di Cerda Salvo Geraci – Una morte bianca ha sempre qualcosa per cui ci fa sentire tutti responsabile. Sulle misure di sicurezza nel lavoro l’attenzione deve essere sempre alta. Non si può accettare che in un paese civile si muoia così. Alla famiglia di Carmelo Parisi le mie più sentite condoglianze e quelle dell’amministrazione comunale di Cerda».

