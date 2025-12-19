Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 14:37
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

incidente sul lavoro

Tragedia alle Eolie, operaio muore schiacciato da un escavatore

L’incidente è avvenuto a Ginostra, frazione di Stromboli. La vittima aveva 37 anni

Pubblicato il: 19/12/2025 – 13:04
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Tragedia alle Eolie, operaio muore schiacciato da un escavatore

PALERMO Tragedia sul lavoro alle isole Eolie. Un operaio è morto ieri pomeriggio a Ginostra, una frazione di Stromboli. L’uomo è stato travolto e schiacciato dall’escavatore che stava utilizzando. Stava lavorando nel cantiere per la messa in sicurezza degli argini dopo le inondazioni della scorsa primavera. Sul posto i carabinieri. Aperta una inchiesta. La vittima, Carmelo Parisi di 37 anni, era originaria di Cerda, lascia la moglie e due figli. «La nostra comunità piange Carmelo Parisi, un ragazzo perbene che ha perso la vita in un incidente sul lavoro. Conoscevo Parisi e ne apprezzavo la qualità umane, la sua scomparsa ci lascia sgomenti – dice il sindaco di Cerda Salvo Geraci – Una morte bianca ha sempre qualcosa per cui ci fa sentire tutti responsabile. Sulle misure di sicurezza nel lavoro l’attenzione deve essere sempre alta. Non si può accettare che in un paese civile si muoia così. Alla famiglia di Carmelo Parisi le mie più sentite condoglianze e quelle dell’amministrazione comunale di Cerda».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
carmelo parisi
INCIDENTE SUL LAVORO
morte operaio a ginostra
morte operaio in sicilia
STROMBOLI
Top
tragedia a ginostra
tragedia isole eolie
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x