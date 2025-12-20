Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 15:22
A Bologna

Fuga contromano e cocaina in auto: due arresti

Fermani due giovani di nazionalità marocchina

Pubblicato il: 20/12/2025 – 14:36
Sono fuggiti in auto a forte velocità, percorrendo anche un tratto dei viali di circonvallazione di Bologna contromano, prima di essere presi dalla polizia. Due ragazzi di nazionalità marocchina, di 32 e 26 anni, sono stati arrestati nella notte del 18 dicembre per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, perché in possesso di cocaina. L’auto è stata notata da una volante nei pressi di porta Lame, per poi fare in contromano il tratto tra via Calori e via Bovi Campeggi. Durante l’inseguimento, il passeggero, il 26enne, ha lasciato una busta con 39 involucri di cocaina per 58 grammi. Fermata l’auto all’altezza del sottopasso Maserati, sono stati trovati altri involucri di cocaina e contanti per 690 euro. 

