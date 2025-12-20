Sol and the City, Occhiuto: «Documenti di bilancio definiti in largo anticipo, i miei piedi sono ben radicati in Calabria»

l’intervista

CATANZARO Arriva puntuale, come da programma, il governatore della Calabria Roberto Occhiuto a Sol and the City Sud, la grande fiera dedicata all’olio extravergine di oliva , in corso a Catanzaro. «In Calabria ci sono cose che si sanno fare come nel resto del paese, noi le facciamo anche un po’ meglio, complimenti all’assessore Gianluca Gallo ed a Fulvia Caligiuri Dg dell’Arsac e a tutti coloro che stanno dimostrando quanta eccellenza ci sia in Calabria, non solo nell’olio ma anche nella capacità organizzativa», esordisce il presidente della Regione Calabria.

Un ospite inatteso

Presente all’evento in corso a Catanzaro anche il campione calabrese di Formula 1 Antonio Fuoco. «Un’altra eccellenza – commenta Occhiuto – ci siamo incontrati qualche settimana fa nel mio ufficio. E’ bello vedere che un giovane calabrese partito da Cariati sia diventato un campione riconosciuto a livello mondiale. Spero che conservi ancora questo amore, questo attaccamento per la sua regione. Siamo orgogliosi di lui, è un vero e proprio esempio».

Gli investimenti

Il presidente della Regione Calabria poi si sofferma sugli investimenti legati alla promozione attraverso alcuni importanti azioni di marketing. «Stiamo investendo con grande attenzione in questo settore da diversi anni ormai. Insieme all’assessore abbiamo condiviso la necessità di fare – attraverso queste iniziative – del marketing territoriale dando la possibilità anche agli imprenditori calabresi di poter esporre i loro prodotti, le proprie eccellenze. Siamo felici, chi era abituato a guardare alla Calabria con una certa supponenza, oggi invece si sta ricredendo».

Riflessioni “In libertà”

Le domande dei cronisti si spostano, inevitabilmente, sulla recente iniziativa romana e sugli scontati rumors legati alla possibile scalata del governatore alla guida di Forza Italia. «Ho fatto sempre attività politica, i miei assessori sanno che in Calabria mi occupo solo del governo della regione, di affrontare i problemi. Certo sono un dirigente nazionale del centro-destra, ma i miei piedi sono ben radicati in Calabria, dove sono le mie radici e quindi non ho nessuna intenzione di farmi distrarre dall’attività politica che svolgo a livello nazionale».

I numeri dell’export

I numeri legati alla crescita dell’export calabrese sono sempre al centro del dibattito che anima le manifestazioni fieristiche alle quali partecipa la Regione con il brand di Calabria Straordinaria. «L’olio è importante tanto quanto il vino, forse in alcune regioni molto di più. Per quanto riguarda l’olio è già alta la percezione a livello nazionale della qualità nella produzione, questo deve essere un driver ulteriore di sviluppo e anche una leva di marketing territoriale perché i prodotti consentono di fornire una accurata narrazione del territorio».

I nuovi Dg e la burocrazia regionale

Questa mattina – come anticipato dal Corriere della Calabria – la Giunta guidata dal presidente Occhiuto ha attuato una vera e propria “mini-rivoluzione” dei Dipartimenti con la nomina dei “nuovi” dirigenti generali. «Abbiamo definito tutti i documenti di bilancio con largo anticipo anche rispetto all’anno scorso e poi abbiamo nominato i direttori generali dei dipartimenti, abbiamo discusso a lungo la necessità di continuare il lavoro messo in campo nei mesi passati. Hanno dimostrato grande attaccamento al lavoro, si assumono delle responsabilità. Spero che il concorso per dirigenti di ruolo, possa man mano migliorare anche la qualità e la performance dell’amministrazione burocratica regionale. Gli indici di performance sono migliorati rispetto al passato». (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato