Caso Epstein, nuove rivelazioni su Trump

i dettagli

Tra i file su Epstein appena rilasciati spunta un’e-mail in cui si afferma che «Donald Trump ha viaggiato sul jet privato di Epstein molte più volte di quanto precedentemente riportato (o di cui eravamo a conoscenza)». Lo riporta la Bbc. Nell’e-mail, inviata il 7 gennaio 2020, sotto il titolo “RE: Registri di volo di Epstein”, si afferma che il tycoon «è elencato come passeggero su almeno 8 voli tra il 1993 e il 1996, inclusi almeno 4 voli su cui era presente anche Maxwell. Su un volo del 1993, lui ed Epstein sono gli unici due passeggeri registrati; su un altro, i passeggeri sono Epstein, Trump e una ventenne». (Ansa)

