Le previsioni meteo per il 24 dicembre regione per regione

il tempo a Natale

ROMA Le previsioni per Roma e le Regioni del Centro Meteo Italiano per il 24 dicembre.

Roma: Condizioni di tempo instabile nel corso della giornata con molte nuvole in transito associate a piogge e acquazzoni sparsi sia al mattino che al pomeriggio. Ancora fenomeni in serata poi graduale miglioramento nella notte. Temperature comprese tra +9 C e +10 C.

Lazio: tempo instabile su tutta la regione nel corso della giornata con cieli nuvolosi associati a piogge e acquazzoni sia al mattino che al pomeriggio. Neve oltre i 1200-1300 metri sui rilievi. Ancora fenomeni in serata poi graduale miglioramento nella notte.

Umbria: tempo instabile su tutta la regione nel corso della giornata con cieli nuvolosi associati a piogge e acquazzoni sia al mattino che al pomeriggio. Neve oltre i 1300-1400 metri sui rilievi. Ancora fenomeni in serata poi graduale miglioramento nella notte.

Abruzzo: tempo instabile su tutta la regione nel corso della giornata con cieli nuvolosi associati a piogge e acquazzoni sia al mattino che al pomeriggio, più asciutto lungo le coste. Neve oltre i 1200-1300 metri sui rilievi. Ancora fenomeni in serata sui settori interni poi graduale miglioramento nella notte.

Marche: tempo instabile su tutta la regione nel corso della giornata con cieli nuvolosi associati a piogge e acquazzoni sia al mattino che al pomeriggio, specie zone interne e settori settentrionali. Neve oltre i 1200-1400 metri sui rilievi. Graduale miglioramento tra la sera e la notte. Toscana: tempo instabile su tutta la regione nel corso della giornata con cieli nuvolosi associati a piogge e acquazzoni sia al mattino che al pomeriggio. Neve oltre i 1000-1300 metri sui rilievi. Ancora fenomeni in serata con fiocchi fino a 700-1000 metri sui rilievi settentrionali, poi graduale miglioramento nella notte.

Emilia Romagna: condizioni di tempo instabile su tutta la regione nel corso della giornata con cieli nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio associati a piogge e acquazzoni. Neve in calo dai 1200-1300 metri ai 500-700 metri. Ancora fenomeni in serata e nottata con fiocchi fino a 400 metri sui settori occidentali.

Veneto: condizioni di tempo instabile su tutta la regione nel corso della giornata con cieli nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio associati a piogge e acquazzoni. Neve oltre i 700-900 metri. Ancora fenomeni in serata e nottata con fiocchi fino a 700 metri sui rilievi.

Friuli Venezia-Giulia: Condizioni di tempo instabile su tutta la regione nel corso della giornata con cieli nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio associati a piogge e acquazzoni. Neve oltre i 700-900 metri. Ancora fenomeni in serata e nottata con fiocchi fino a 600 metri sui rilievi.

Trentino Alto-Adige: nuvolosità irregolare al mattino su tutta la regione ma con tempo per lo più asciutto. Peggiora tra pomeriggio e sera con cieli nuvolosi associati a piogge e acquazzoni diffusi, neve oltre gli 800-900 metri. Graduale miglioramento dalla notte.

Lombardia cieli nuvolosi al mattino con fenomeni sui settori meridionali della regione, più asciutto altrove. Tra pomeriggio e sera generale peggioramento con fenomeni diffusi, neve oltre i 600-800 metri sui rilievi. Ancora molte nuvole e precipitazioni sparse in nottata.

Piemonte: cieli nuvolosi al mattino con fenomeni sui settori meridionali della regione, più asciutto altrove. Tra pomeriggio e sera generale peggioramento con fenomeni diffusi, neve oltre i 500-700 metri sui rilievi, anche più in basso sui settori meridionali. Ancora molte nuvole e precipitazioni sparse in nottata, neve fino a 400 metri sul cuneese.

Valle d’Aosta: condizioni di tempo asciutto al mattino con nubi sparse e schiarite su tutti i settori. Tra pomeriggio e sera peggiora con molte nuvole associate a piogge e acquazzoni. Neve in calo fino a 600-700 metri. Ancora precipitazioni attese nella notte.

Liguria: condizioni di tempo instabile su tutta la regione nel corso della giornata con cieli nuvolosi associati a piogge e acquazzoni sia al mattino che al pomeriggio. Neve oltre i 1000-1400 metri sui rilievi. Ancora fenomeni in serata e nottata con fiocchi fino a 500-600 metri sulle zone interne.

Campania: tempo instabile nel corso della giornata con nuvolosità irregolare associata a piogge e acquazzoni sparsi sia al mattino che al pomeriggio. Graduale miglioramento dalla serata con nuvolosità in transito e fenomeni in esaurimento.

Molise: tempo instabile su tutta la regione nel corso della giornata con cieli nuvolosi associati a piogge e acquazzoni sia al mattino che al pomeriggio, più asciutto lungo le coste. Neve oltre i 1200-1300 metri sui rilievi. Più asciutto dalla serata.

Puglia: nuvolosità irregolare alternata a schiarite nel corso della giornata su tutta la regione ma con tempo asciutto sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata peggiora sui settori meridionali con piogge e acquazzoni sparsi, più asciutto altrove.

Basilicata: nuvolosità irregolare alternata a schiarite nel corso della giornata su tutta la regione ma con tempo asciutto sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità in transito.

Calabria: nuvolosità irregolare alternata a schiarite nel corso della giornata su tutta la regione ma con tempo asciutto sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità in transito.

Sicilia: condizioni di tempo asciutto nel corso della giornata con nuvolosità e schiarite su tutta l’Isola. Tra la sera e la notte peggiora sui settori meridionali con piogge sparse, più asciutto altrove ma con cieli nuvolosi.

Sardegna: tempo instabile nel corso della giornata con nuvolosità irregolare associata a piogge e acquazzoni sparsi sia al mattino che al pomeriggio. Graduale miglioramento dalla serata con nuvolosità in transito e fenomeni in esaurimento.

