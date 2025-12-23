Si legge in: 1 minuto
l’appello del pontefice
«Una tregua di Natale in Ucraina e in tutto il mondo»
Papa Leone XIV chiede lo stop alla guerra almeno per 24 ore
Pubblicato il: 23/12/2025 – 21:00
«Veramente tra le cose che mi causano molta tristezza c’è il fatto che la Russia ha rifiutato una tregua di Natale. Io faccio ancora una volta questa richiesta a tutte le persone di buona volontà: rispettare almeno nella festa della nascita di Gesù una tregua di 24 ore in Ucraina e in tutto il mondo». Lo ha detto Papa Leone XIV.
