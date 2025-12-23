«Una tregua di Natale in Ucraina e in tutto il mondo»

l’appello del pontefice

«Veramente tra le cose che mi causano molta tristezza c’è il fatto che la Russia ha rifiutato una tregua di Natale. Io faccio ancora una volta questa richiesta a tutte le persone di buona volontà: rispettare almeno nella festa della nascita di Gesù una tregua di 24 ore in Ucraina e in tutto il mondo». Lo ha detto Papa Leone XIV.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato