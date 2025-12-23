Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 21:00
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

l’appello del pontefice

«Una tregua di Natale in Ucraina e in tutto il mondo»

Papa Leone XIV chiede lo stop alla guerra almeno per 24 ore

Pubblicato il: 23/12/2025 – 21:00
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
«Una tregua di Natale in Ucraina e in tutto il mondo»

«Veramente tra le cose che mi causano molta tristezza c’è il fatto che la Russia ha rifiutato una tregua di Natale. Io faccio ancora una volta questa richiesta a tutte le persone di buona volontà: rispettare almeno nella festa della nascita di Gesù una tregua di 24 ore in Ucraina e in tutto il mondo». Lo ha detto Papa Leone XIV. 

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
guerra in ucraina
PACE
papa leone
papa leone XIV
Top
tregua di 24 ore
tregua di natale
ucraina
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x