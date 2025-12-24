Skip to main content

CinemaScuola LAB-Secondarie, ammessi due progetti in Calabria

Finanziati 232 progetti per oltre 8,4 milioni

Pubblicato il: 24/12/2025 – 15:00
ROMA «Finanziati 232 progetti per un contributo complessivo di oltre 8,4 milioni di euro e 1.172 plessi coinvolti lungo la Penisola. Campania, Lazio, Emilia-Romagna e Sicilia le Regioni dove si registra la maggiore concentrazione delle scuole capofila delle attività che saranno finanziate, pensate per guidare gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado in un percorso di approfondimento della conoscenza del linguaggio audiovisivo che si snoderà tra lezioni teoriche, laboratori e proiezioni in sala passando dalla realizzazione di un’opera». Lo dichiara il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni in merito agli esiti del Bando D.D. n. 98 del 16/01/2025 “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione” – Azione “CinemaScuola LAB-Secondarie”, promosso nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola. L’elenco delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento è stato pubblicato sul sito della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura.

Il finanziamento è così ripartito sul territorio nazionale: – Abruzzo: 7 progetti per un totale di 215.485,50 euro di contributi concessi; – Basilicata: 3 progetti per un totale di 103.411,98 euro di contributi concessi; –Calabria: 2 progetti per un totale di 70.000,00 euro di contributi concessi; – Campania: 33 progetti per un totale di 1.170.829,43 euro di contributi concessi; – Emilia-Romagna: 27 progetti per un totale di 1.049.922,72 euro di contributi concessi; – Friuli Venezia Giulia: 1 progetto per un totale di 31.500,00 euro di contributi concessi; – Lazio: 33 progetti per un totale di 1.160.876,74 euro di contributi concessi; – Liguria: 10 progetti per un totale di 357.974,79 euro di contributi concessi; – Lombardia: 12 progetti per un totale di 420.935,37 euro di contributi concessi; – Marche: 9 progetti per un totale di 367.500,00 euro di contributi concessi; – Molise: 2 progetti per un totale di 69.730,00 euro di contributi concessi; – Piemonte: 13 progetti per un totale di 476.670,42 euro di contributi concessi; – Puglia: 21 progetti per un totale di 789.929,20 euro di contributi concessi; – Sardegna: 2 progetti per un totale di 76.780,00 euro di contributi concessi; – Sicilia: 25 progetti per un totale di 885.950,13 euro di contributi concessi; – Toscana: 14 progetti per un totale di 534.032,52 euro di contributi concessi; – Trentino-Alto Adige: 3 progetti per un totale di 95.545,00 euro di contributi concessi; – Umbria: 8 progetti per un totale di 301.000,00 euro di contributi concessi; – Veneto: 7 progetti per un totale di 288.693,60 euro di contributi concessi.

