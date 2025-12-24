Pmi, 262 milioni per nuovi impianti fotovoltaici al Sud

l’opportunità

ROMA Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha avviato la selezione di progetti finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, nell’ambito dell’Azione 2.2.1 del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021–2027 (PN RIC).

Finalità

L’Avviso è volto a sostenere investimenti riguardanti:

• l’installazione di impianti fotovoltaici e/o termo-fotovoltaici destinati all’autoconsumo immediato;

• l’eventuale installazione di sistemi di stoccaggio elettrochimico per consentire anche l’autoconsumo differito.

Dotazione finanziaria

La dotazione complessiva del bando è pari a 262 milioni di euro a valere sul PN RIC 2021–2027

È prevista una riserva obbligatoria:

• 60% delle risorse a favore delle PMI,

• di cui almeno il 25% destinato a micro e piccole imprese.

Eventuali economie nella riserva saranno riallocate alle imprese di dimensioni maggiori.

Destinatari

Possono presentare domanda:

• imprese di qualsiasi dimensione, incluse le reti di imprese con soggettività giuridica

Sono escluse:

• imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli,

• imprese del settore pesca e acquacoltura,

• imprese del settore carbonifero.

I lavoratori autonomi non sono ammessi.

Tutte le imprese devono risultare regolarmente costituite e attive nel Registro delle Imprese alla data di presentazione della domanda.

Interventi ammissibili

Sono ammissibili i progetti che prevedono:

1. Installazione di impianti fotovoltaici.

2. Installazione di impianti termo-fotovoltaici.

3. Installazione di sistemi di accumulo elettrochimico abbinati agli impianti suddetti.

Le spese devono essere:

• direttamente collegate all’intervento energetico,

• sostenute dopo la presentazione della domanda,

• riferite a immobilizzazioni nuove di fabbrica,

• pagate tramite sistemi tracciabili (bonifico, SEPA, RI.BA.)

Spese ammissibili

Le spese eleggibili comprendono:

• acquisto, trasporto e installazione degli impianti;

• componentistica tecnica;

• connessione alla rete elettrica nazionale;

• messa in esercizio;

• opere civili strettamente necessarie.

Sono previste specifiche tabelle di costi massimi ammissibili per tipologia di impianto, potenza e categoria dei moduli (Allegato 2)

Intensità del contributo

Il contributo è concesso in conto impianti con le seguenti percentuali massime sulle spese ammissibili:

Impianti fotovoltaici

• 38% grandi imprese

• 48% medie imprese

• 58% piccole imprese

Impianti termo-fotovoltaici

• 43% grandi imprese

• 53% medie imprese

• 63% piccole imprese

Sistemi di accumulo

• 28% grandi imprese

• 38% medie imprese

• 48% piccole imprese

Sono inoltre previste premialità:

• +5 o +2 punti percentuali per l’utilizzo di particolari categorie di moduli fotovoltaici,

• +2 punti percentuali per imprese dotate di certificazione ISO 50001

Presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, tramite la piattaforma dedicata del GSE.

Alla domanda devono essere allegati:

• DSAN relative ai requisiti previsti dagli articoli 5 e 6;

• relazione tecnica asseverata;

• eventuali certificazioni (parità di genere, rating di legalità, ISO 50001);

• contratto assicurativo contro calamità naturali per i casi previsti dalla normativa

Ogni impresa può presentare fino a tre domande, ciascuna relativa a una diversa unità produttiva.

Scadenze

Le domande possono essere presentate nel seguente intervallo temporale:

• Apertura sportello: 3 dicembre 2025, ore 10:00

• Chiusura sportello: 3 marzo 2026, ore 10:00

Il Ministero si riserva la possibilità di prorogare i termini tramite apposito Avviso.