25/12/2025 – 9:22
la tragedia

Elicottero si schianta sul Kilimangiaro, 5 morti

Tra le vittime ci sono anche due turisti

Pubblicato il: 25/12/2025 – 9:22
Un elicottero si è schiantato sul Kilimangiaro in Tanzania, il bilancio è di 5 morti: lo annunciano le autorità, precisando che tra le vittime ci sono anche due turisti. L’Autorità per l’aviazione civile della Tanzania, scrivono i media locali, ha confermato che l’incidente è avvenuto ieri nei pressi del campo di Barafu. Tra le vittime ci sono una guida, un medico, il pilota e due turisti stranieri i cui nomi e nazionalità non sono stati resi noti. Il Kilimangiaro, la vetta più alta dell’Africa, si trova a quasi 6.000 metri sul livello del mare e attrae una media di 50.000 turisti all’anno.

