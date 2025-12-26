Dalle fontane ai gatti randagi, i “micro fondi” della manovra

tra le “pieghe” della legge di bilancio

ROMA La riqualificazione del complesso sportivo di un oratorio e il risanamento di alcune parrocchie, il restauro della fontana delle Sette Note a Comazzo (Lodi) ma anche fondi per l’ippodromo della Capannelle, per la fondazione ‘gatto randagio’, per varie associazioni combattentistiche e per alcune orchestre come quella jazz siciliana. Il finanziamento con la legge di Bilancio di micro misure di carattere locale non è permesso dalle norme di contabilità pubblica. Ma l’escamotage si trova sempre. Così anche nell’ultima manovra è stato appostato un ‘tesoretto’ che servirà ad attuare appositivi ordini del giorno alla manovra firmati dai relatori di maggioranza: lo stanziamento non è diretto ma affidato a decreti ministeriali da approvare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio. Si tratta di interventi che vanno da un minimo di 10mila euro ad un massimo di 1,8 milioni. Tra i finanziamenti più consistenti ci sono: 1,8 milioni l’anno per un biennio in favore dell’Autorità garante dei diritti delle persone con disabilità; 1,2 milioni nel 2026 e 1,5 nel 2027 alle Misericordie d’Italia; un milione all’anno per due anni all’associazione ‘I sud del mondo Ets’; uno stanziamento analogo anche per istituire presso la presidenza del Consiglio il fondo per il sostegno all’autonomia finanziaria delle donne; un milione all’anno per due anni all’associazione italiana educatori finanziari; altri due milioni in due anni all’Università della Calabria per realizzare il Centro per le neuroscienze avanzate; e un milione nel 2026 e 615mila euro nel 2027 destinati all’Unione nazionale della cultura antimafia Aps di Napoli. Destinatario dei finanziamenti della maggioranza, anche l’Ippodromo Capannelle di Roma con un milione nel 2026. Arrivano risorse anche per le strade e le infrastrutture, come il finanziamento per la messa in sicurezza di opere viarie nel comune di Zignago (La Spezia). Inoltre 450mila euro nel 2026 vanno al comune di Bolsena per la riqualificazione del lungolago, 500mila euro nel 2027 al Comune di Bassano Teverina (Viterbo) per realizzare un parcheggio pubblico nelle vicinanze del palazzo comunale. Trecento mila euro nel biennio vengono poi destinati all’Osservatorio Nazionale Condomini per la tutela dei beni culturali e degli edifici storici. Fondi anche per il risanamento di varie parrocchie e per la ristrutturazione di basiliche e santuari. Tra gli stanziamenti più contenuti invece ci sono 10mila euro all’Unione nazionale vittime, al Telefono donna onlus, all’associazione Casamica, all’associazione I sempre vivi, ma anche 20mila euro all’associazione Vivaio. Vengono anche destinati 100mila euro l’anno per due anni all’associazione Gatto randagio. Diversi finanziamenti alle fondazioni, tra cui la De Gasperi con 350mila euro nel 2026, la fondazione San Benedetto educazione e sviluppo di Brescia con 100mila euro l’anno per due anni, la fondazione società del Quartetto di Milano Ets di Milano con 100mila euro 2026; la fondazione ‘Scuola europea di industrial engineering and management’ del Politecnico di Bari con 250mila euro nel 2026; la fondazione Giuseppe Benedetto Dusmet, con sede legale presso il monastero Benedettino G.B Dusmet di Nicolosi (Catania) con 100 mila euro nel 2027 per la scuola di formazione all’impegno socio-politico. Infine 150 mila euro l’anno per due anni al Centro Militare di equitazione di Montelibretti (Roma) e altrettanti per lo stadio militare Albricci e caserma Calò di Napoli. (Ansa)

