Putin: «Pace o risolveremo il conflitto con la forza»

Il conflitto

«Se Kiev non vuole risolvere il conflitto in modo pacifico, la Russia porterà a termine l’operazione militare speciale con la forza». Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin, citato dall’agenzia Tass.

«Le autorità di Kiev hanno preferito lanciare ostilità su larga scala, una guerra. Noi stiamo cercando di porvi fine – ha aggiunto Putin –. Fin dall’inizio abbiamo detto che le truppe del regime di Kiev dovevano ritirarsi da questi territori. In quel caso non ci sarebbero state operazioni militari. Non ce ne sarebbero state se ci avessero ascoltato allora». Il presidente russo ha inoltre dichiarato che «anche in Occidente sono emerse persone intelligenti che raccomandano alle autorità di Kiev di accettare condizioni dignitose per porre fine al conflitto» e che tali posizioni starebbero «creando buone condizioni di base per garantire la sicurezza a lungo termine dell’Ucraina». Le dichiarazioni sono state rilasciate nel corso di una visita a uno dei posti di comando della forza congiunta e sono state riportate dall’agenzia Ria Novosti.