Ultimo aggiornamento alle 15:30
la tragedia

Con la moto contro un’auto in sosta, 21enne muore

La dinamica è ancora in fase di accertamento

Pubblicato il: 28/12/2025 – 15:27
FIRENZE Due incidenti stradali nella notte, con un morto e un ferito grave a Firenze. A perdere la vita, attorno alle 4, in via Mannelli, un 21enne in sella ad una moto. Per ragioni da accertare, il giovane ha urtato un’auto in sosta è morto nonostante i tentativi di rianimarlo dei soccorritori del 118. Sul posto anche le pattuglie della polizia municipale per gestire la viabilità e i rilievi. La dinamica è ancora in fase di accertamento. Per i familiari del giovane è stato attivato il supporto psicologico. Poco dopo, un altro incidente, questa volta in via Turati dove un scooter si è scontrato con un’auto. Conducente e passeggero dello scooter sono rimasti feriti. Il primo, 19 anni, in maniera più seria, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Santa Maria Annunziata, a Ponte a Niccheri, il secondo, un 22enne, è arrivato in codice giallo. Sul posto i carabinieri e la polizia municipale, che sta ricostruendo la dinamica del sinistro.

