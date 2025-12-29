Skip to main content

il caso

Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset

La decisione dopo le polemiche: «Campagna calunniosa»

Pubblicato il: 29/12/2025 – 19:58
«Per fronteggiare queste gravissime condotte illecite, a tutti evidenti, e soprattutto il capillare riverbero che trovano su alcuni disinvolti media, il dott. Alfonso Signorini, professionista che ha costruito con scrupolo, serietà ed abnegazione una intera carriera di giornalista, autore, regista e conduttore televisivo, si vede costretto a sospendere in via cautelativa ogni suo impegno editoriale in corso con Mediaset»: è quanto scrivono gli avvocati Daniela Missaglia e Domenico Aiello, i nuovi legali di Signorini in sede civile e penale, che parlano di «campagna calunniosa e diffamatoria» volta a «distruggere» la sua onorabilità.

