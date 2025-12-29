Manovra, dalla Camera via libera alla fiducia

la seduta

L’Aula della Camera conferma la fiducia chiesta dal governo sulla manovra. I voti favorevoli sono stati 219, i voti contrari 125. Il voto finale sulla legge di Bilancio si terrà domani. Il presidente della Camera Lorenzo Fontana, dopo il voto sulla fiducia, ha sospeso la seduta che riprenderà alle 22. Come da accordi in conferenza dei capigruppo, l’Aula andrà avanti ad oltranza fino alla conclusione dell’esame degli ordini del giorno. La seduta riprenderà poi domani mattina alle 11 per le dichiarazioni di voto e il via libera definitivo sulla Manovra. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti si era già detto «favorevole chiaramente, come ogni ordine del giorno che si rispetti»: il governo, riferiscono fonti parlamentari della maggioranza, si appresterebbe a dare parere favorevole all’ordine del giorno della Lega sulla revisione della misura sull’età pensionistica. «La Lega chiede di ridurlo ulteriormente, vedremo durante il 2026», aveva risposto il ministro dell’Economia ai giornalisti. “Una cosa forse non si è capita, noi siamo intervenuti per ridurre l’aumento, perché automaticamente aumentava di tre mesi dal 2027. L’abbiamo ridotto, abbiamo dovuto coprirlo con più di un miliardo», era stata la premessa del titolare del Mef.

