30/12/2025 – 9:16
drammatico incidente

Liguria, tragica carambola in autostrada: un morto e 20 feriti

Sulla A26 tra Ovada e Genova si scontrano un pullman, un mezzo pesante e due autovetture

Pubblicato il: 30/12/2025 – 9:16
GENOVA E’ stato riaperto stamani alle 4:15 circa, sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, il tratto compreso tra Ovada e l’allacciamento con A10 Genova-Savona verso Genova, chiuso nella tarda serata di ieri a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 8 che ha visto coinvolti un pullman, un mezzo pesante e due autovetture con il tragico bilancio di un morto e 20 feriti. Riaperta anche la stazione di Masone in entrata verso Genova. La vittima era il conducente del pullman turistico. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del Tronco 1 di Genova di Autostrade per l’Italia. (Ansa) 

