Liguria, tragica carambola in autostrada: un morto e 20 feriti

drammatico incidente

GENOVA E’ stato riaperto stamani alle 4:15 circa, sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, il tratto compreso tra Ovada e l’allacciamento con A10 Genova-Savona verso Genova, chiuso nella tarda serata di ieri a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 8 che ha visto coinvolti un pullman, un mezzo pesante e due autovetture con il tragico bilancio di un morto e 20 feriti. Riaperta anche la stazione di Masone in entrata verso Genova. La vittima era il conducente del pullman turistico. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del Tronco 1 di Genova di Autostrade per l’Italia. (Ansa)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato