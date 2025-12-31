Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 8:03
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

le manovre

Pechino allenta la morsa: le navi da guerra lasciano le acque di Taiwan

Si allenta la tensione, ma resta il monitoraggio oltre il limite nautico

Pubblicato il: 31/12/2025 – 8:03
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Pechino allenta la morsa: le navi da guerra lasciano le acque di Taiwan

Le navi da guerra e le navi della guardia costiera cinesi schierate questa settimana intorno a Taiwan per esercitazioni militari su larga scala si stanno ritirando dalle sue vicinanze, ha dichiarato oggi la guardia costiera dell’isola. “Le navi da guerra e le navi della guardia costiera si stanno ritirando, ma alcune rimangono ancora al di fuori della linea delle 24 miglia nautiche”, ha dichiarato all’AFP Hsieh Ching-chin, vicedirettore generale della guardia costiera taiwanese, aggiungendo che le manovre “dovrebbero essere completate”. (Ansa)

Argomenti
Cina
navi da guerra
pechino
Taiwan
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x