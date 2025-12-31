Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
le manovre
Pechino allenta la morsa: le navi da guerra lasciano le acque di Taiwan
Si allenta la tensione, ma resta il monitoraggio oltre il limite nautico
Pubblicato il: 31/12/2025 – 8:03
00:0000:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Le navi da guerra e le navi della guardia costiera cinesi schierate questa settimana intorno a Taiwan per esercitazioni militari su larga scala si stanno ritirando dalle sue vicinanze, ha dichiarato oggi la guardia costiera dell’isola. “Le navi da guerra e le navi della guardia costiera si stanno ritirando, ma alcune rimangono ancora al di fuori della linea delle 24 miglia nautiche”, ha dichiarato all’AFP Hsieh Ching-chin, vicedirettore generale della guardia costiera taiwanese, aggiungendo che le manovre “dovrebbero essere completate”. (Ansa)
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali