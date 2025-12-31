Skip to main content

La tragedia

Ucciso da un petardo, morto un 40enne

Il dramma alle porte di Roma

Pubblicato il: 31/12/2025 – 20:08
Un uomo di circa 40 anni, è morto a seguito dell’esplosione di un petardo che gli è scoppiato in mano. La tragedia, secondo quanto apprende LaPresse, è avvenuta in provincia di Roma, nel quartiere di Acilia in via Corte Maggiore 19, poco distante dal litorale romano. La vittima sarebbe deceduta per una grave emorragia provocata dall’amputazione della mano. Sul posto i carabinieri e il 118.

