spari nel quartiere zen
Colpo di pistola esploso in strada ferisce una donna in casa
E’ accaduto a Palermo. La donna era tornata dalla Svizzera per le festività
Pubblicato il: 01/01/2026 – 17:30
PALERMO Una donna di 34 anni, residente in Svizzera e tornata a Palermo per le festività, è rimasta ferita da un colpo d’arma da fuoco nel quartiere Zen. Il proiettile esploso in strada, in via Rocky Marciano, ha mandato in frantumi il vetro di una finestra a l’ha raggiunta al collo mentre era con amici e parenti nel salotto di casa. Trasportata all’ospedale Villa Sofia, è stata medicata e dimessa. Le indagini sono condotte dalla polizia. Tornata a casa, ha trovato altri vetri rotti a causa degli spari. (Ansa)
