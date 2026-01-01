Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 19:17
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

la strage di crans montana

Esplosione in Svizzera, 19 gli italiani dispersi

Tajani: mi auguro non ci siano vittime ma non possiamo escludere nulla

Pubblicato il: 01/01/2026 – 16:14
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Esplosione in Svizzera, 19 gli italiani dispersi

ROMA   I cittadini italiani che risultano dispersi dopo l’incendio che ha distrutto un locale di Crans Montana in Svizzera “sono al momento diciannove”. Lo ha affermato l’ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, Al Tg4 “Diario del giorno”. Il diplomatico ha precisato che il numero è il frutto delle segnalazioni effettuate dalle famiglie di persone care con cui avevano perso i contatti “al consolato a Ginevra e all’Unità di Crisi”. A sua volta il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, a SkyTg24, ha detto: “Mi auguro non ci siano vittime ma non possiamo escludere nulla”, ha aggiunto Tajani, “la situazione è caotica”.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
crans monrtana
crans montana
dispersi
esplosione in svizzera
italiani dispersi
tajani
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x