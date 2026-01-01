Esplosione in Svizzera, 19 gli italiani dispersi

la strage di crans montana

ROMA I cittadini italiani che risultano dispersi dopo l’incendio che ha distrutto un locale di Crans Montana in Svizzera “sono al momento diciannove”. Lo ha affermato l’ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, Al Tg4 “Diario del giorno”. Il diplomatico ha precisato che il numero è il frutto delle segnalazioni effettuate dalle famiglie di persone care con cui avevano perso i contatti “al consolato a Ginevra e all’Unità di Crisi”. A sua volta il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, a SkyTg24, ha detto: “Mi auguro non ci siano vittime ma non possiamo escludere nulla”, ha aggiunto Tajani, “la situazione è caotica”.

