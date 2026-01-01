Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 19:17
la tragedia di crans montana

Esplosione in Svizzera, l’angoscia dei familiari degli italiani dispersi

Centralini intasati da telefonate e appelli. Una 16enne milanese in coma a Zurigo

Pubblicato il: 01/01/2026 – 19:17
Esplosione in Svizzera, l’angoscia dei familiari degli italiani dispersi

MLANO Un gruppo di tre ragazzi di Milano, tutti di 16 anni, è rimasto coinvolto nell’esplosione avvenuta nella notte a Crans-Montana. In particolare, da quanto ha appreso l’Ansa, una ragazza è ricoverata in coma all’ospedale di Zurigo. Un altro ragazzo, invece, è in arrivo in elicottero all’ospedale Niguarda di Milano con ustioni gravi a una mano, oltre che alla testa. Il terzo amico, da quanto si apprende, è stato respinto all’ingresso del bar dove è avvenuta l’esplosione e l’ha poi vista da fuori. Intanto, cresce l’angoscia de familiari dei giovani italiani che si trovavano a Crans Montana e dei quali non si hanno notizie: sono al momento 19 i dispersi italiani. L’unità di crisi allestita alla Farnesina è letteralmente tempestata di telefonate di familiari che non riescono a contattare i loro cari. Carla Masiello, di Bologna, ha lanciato un appello per trovare il figlio Giovanni Tamburi, 16 anni, disperso a Crans-Montana dopo il devastante incendio scoppiato in un bar affollato durante il Capodanno. “Stiamo chiamando tutti gli ospedali, ma nessuno sa niente, anche perché chi arriva è in pessime condizioni”, ha spiegato. “Aiutatemi a ritrovare mio figlio”, ha aggiunto Masiello, come scrive La Repubblica.

Ultime
