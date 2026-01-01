Esplosione in una stazione sciistica, almeno 10 morti

tragedia in svizzera

L’esplosione di origine sconosciuta che ha devastato un bar nella lussuosa località sciistica alpina Svizzera di Crans-Montana è avvenuta intorno all’1:30 in un bar chiamato Le Constellation, molto frequentato dai turisti, mentre si svolgevano i festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno. Lo ha detto all’Afp Gaëtan Lathion, portavoce della polizia del Canton Vallese, nella Svizzera sudoccidentale. Nell’esplosione ci «sono diversi feriti e diversi morti» ha confermato. Le immagini pubblicate dai media svizzeri mostrano un edificio in fiamme e i soccorsi nelle vicinanze. «L’intervento è ancora in corso», ha aggiunto il portavoce. Il rogo è scoppiato nella notte in seguito a una o più esplosioni, riporta la Radiotelevisione Svizzera sul suo sito. La prima esplosione si sarebbe verificata attorno alla 1:30 nel seminterrato del bar. Il locale poteva accogliere fino a 400 persone. I servizi di emergenza sono sul posto e gli elicotteri di Air-Glaciers sono stati mobilitati. Anche numerose ambulanze sono state mobilitate. La polizia ha istituito una linea di assistenza per le famiglie ed è stata convocata una conferenza stampa per le 10.

