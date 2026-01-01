Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 10:53
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

tragedia in svizzera

Esplosione in una stazione sciistica, almeno 10 morti

Il rogo è avvenuto nella notte

Pubblicato il: 01/01/2026 – 8:00
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Esplosione in una stazione sciistica, almeno 10 morti

L’esplosione di origine sconosciuta che ha devastato un bar nella lussuosa località sciistica alpina Svizzera di Crans-Montana è avvenuta intorno all’1:30 in un bar chiamato Le Constellation, molto frequentato dai turisti, mentre si svolgevano i festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno. Lo ha detto all’Afp Gaëtan Lathion, portavoce della polizia del Canton Vallese, nella Svizzera sudoccidentale. Nell’esplosione ci «sono diversi feriti e diversi morti» ha confermato. Le immagini pubblicate dai media svizzeri mostrano un edificio in fiamme e i soccorsi nelle vicinanze. «L’intervento è ancora in corso», ha aggiunto il portavoce.  Il rogo è scoppiato nella notte in seguito a una o più esplosioni, riporta la Radiotelevisione Svizzera sul suo sito. La prima esplosione si sarebbe verificata attorno alla 1:30 nel seminterrato del bar. Il locale poteva accogliere fino a 400 persone. I servizi di emergenza sono sul posto e gli elicotteri di Air-Glaciers sono stati mobilitati. Anche numerose ambulanze sono state mobilitate. La polizia ha istituito una linea di assistenza per le famiglie ed è stata convocata una conferenza stampa per le 10. 

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
bar
esplosione
esplosione svizzera
morti esplosione svizzera
scii
stazione sciistica
svizzera
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x