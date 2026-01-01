Svizzera, l’ambasciatore: 6 italiani dispersi e 13 ricoverati

il bilancio dell’esplosione

ROMA Attualmente sono sei gli italiani dispersi e tredici quelli ricoverati in vari ospedali svizzeri e a Milano, al Niguarda. Lo dice a SkyTg24 l’ambasciatore italiano in Svizzera Gian Lorenzo Cornado. L’aggiornamento dei numeri – nel pomeriggio si parlava di 12-16 dispersi – è avvenuto grazie alle telefonate fatte dalle famiglie dei dispersi al numero telefonico istituito dalla Farnesina, spiega l’ambasciatore. Si tratta di famiglie contattate dalle autorità svizzere che le informavano del ricovero dei loro congiunti di cui mancavano notizie. “Le autorità svizzere hanno identificato 105 feriti su 112 e stanno informando le famiglie del ricovero del loro congiunto in Svizzera”, spiega Cornado, “gli svizzeri non ci hanno comunicato i nomi, i nominativi li abbiamo avuti dalle famiglie di questi ragazzi contattate dalle autorità svizzere”. L’ambasciaore dice che auspica di ricevere la lista ufficiale dei feriti in serata per poterla consegnare domani al ministro degli Esteri Antonio Tajani. “Domani Tajani sarà alle 11 qui in Svizzera e alle 11.30 incontrerà i familiari dei feriti”, spiega Cornado. (Dire)

