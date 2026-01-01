Svizzera, spuntano i primi nomi degli italiani dispersi e feriti

la strage di crans montana

ROMA Il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha rivolto, tramite il tg4, ”un appello alle famiglie” coinvolte nella tragedia di Crans Montana, perché ”contattino l’unità di crisi della Farnesina in modo che si possa avere una lista completa degli italiani che erano lì”. Tajani ha spiegato che non esiste ancora una lista completa e che ”la stiamo ricostruendo con l’ambasciata, il consolato, l’unità di crisi e le famiglie”. Ma intanto spuntano i primi nomi degli italiani dispersi e feriti. Per quanto riguarda i dispersi – secondo il sito del “Corriere della Sera” – filtrano al momento 7 nomi, raccolti attraverso le testimonianze dei familiari che si sono radunati presso il centro di informazioni allestito a Crans-Montana e gli appelli pubblicati sui social. I loro nomi sono: Achille Osvaldo Giovanni Barosi, Riccardo Minghetti, Chiara Costanzo, Giovanni Raggini, Giovanni Tamburi, Giuliano Biasini. Risultano invece ricoverati in ospedale – sempre secondo il “Correre della Sera” – Leonardo Bove, Alessandra Galli De Min, Eleonora Palmieri (presso il nosocomio di Sion), Antonio Lucia (presso l’ospedale di Losanna), Filippo Leone Grassi (presso l’ospedale di Losanna), Francesca Nota (presso l’ospedale di Zurigo), Manfredi Marcucci (presso l’ospedale di Sion), Talingdan Kian Kaiser.

