Crans-Montana, tra le vittime il 16enne Emanuele Galeppini

La tragedia

E’ stato identificato tra le vittime del devastante incendio al bar La Constellation di Crans Montana, in Svizzera, anche Emanuele Galeppini, giovane golfista italiano di 16 anni. La conferma è arrivata dalla Federazione Italiana Golf, che ha espresso cordoglio per la scomparsa del ragazzo, definito “un giovane atleta appassionato e guidato da valori autentici”. Galeppini, che avrebbe compiuto 17 anni il 21 gennaio, risultava tra le persone disperse dopo l’incendio scoppiato nella notte tra mercoledì e giovedì, in cui hanno perso la vita almeno 47 persone e 115 sono rimaste ferite, molte delle quali in condizioni critiche. Il padre del ragazzo, Edoardo Galeppini, si era recato subito sul luogo della tragedia e aveva lanciato un appello pubblico alla ricerca di testimoni, dichiarando di essere certo che il figlio si trovasse all’interno del locale al momento del rogo. Due amici del giovane sono riusciti a salvarsi e sono stati ricoverati in ospedale. Emanuele Galeppini era considerato una figura di spicco nel golf giovanile e amatoriale anche negli Emirati Arabi Uniti. Il ministero degli Affari Esteri italiano lo aveva inserito nella lista delle persone scomparse.