Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 22:16
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

il bilancio

La tragedia di Crans-Montana, 40 morti e 119 feriti

«Non si parli di questioni fatali, li c’è stato un errore umano»

Pubblicato il: 02/01/2026 – 22:16
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
La tragedia di Crans-Montana, 40 morti e 119 feriti

Il bilancio è drammatico. La tragedia di Capodanno a Crans-Montana, dove è andato a fuoco il locale Costellation, ha provocato 40 morti e 119 feriti, tutti giovanissimi. Nel locale di Crans-Montana dove si è verificato il tragico rogo «c’era materiale altamente infiammabile che non doveva essere lì». Lo ha affermato a Tg2 Post, Guido Bertolaso, assessore al Welfare Regione Lombardia. «Non si parli di questioni fatali, li c’è stato un errore umano – ha aggiunto – è successo qualcosa che era prevedibile e nessuno ha pensato ad evitarlo». Bertolaso ha aggiunto di avere “fiducia” nella magistratura svizzera ma «qualcuno poteva fare controlli prima». «In Svizzera se superi di un chilometro i limiti di velocità ti arriva subito una multa salatissima, che è giusto per carità, ma forse bisognerebbe anche fare attenzione a quelle che sono le condizioni di sicurezza dei locali pubblici».

Argomenti
crans montana
morti crans montana
Top
tragedia capodanno
tragedia crans montana
Categorie collegate
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x