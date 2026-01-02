La tragedia di Crans-Montana, 40 morti e 119 feriti

il bilancio

Il bilancio è drammatico. La tragedia di Capodanno a Crans-Montana, dove è andato a fuoco il locale Costellation, ha provocato 40 morti e 119 feriti, tutti giovanissimi. Nel locale di Crans-Montana dove si è verificato il tragico rogo «c’era materiale altamente infiammabile che non doveva essere lì». Lo ha affermato a Tg2 Post, Guido Bertolaso, assessore al Welfare Regione Lombardia. «Non si parli di questioni fatali, li c’è stato un errore umano – ha aggiunto – è successo qualcosa che era prevedibile e nessuno ha pensato ad evitarlo». Bertolaso ha aggiunto di avere “fiducia” nella magistratura svizzera ma «qualcuno poteva fare controlli prima». «In Svizzera se superi di un chilometro i limiti di velocità ti arriva subito una multa salatissima, che è giusto per carità, ma forse bisognerebbe anche fare attenzione a quelle che sono le condizioni di sicurezza dei locali pubblici».