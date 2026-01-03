Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 21:51
strage di capodanno

Identificate tre vittime italiane dell’incendio di Crans-Montana

Rimangono da identificare altri tre italiani classificati come dispersi

Sono tre le vittime italiane dell’incendio di Capodanno di Crans-Montana che sono state identificate dalla polizia svizzera. Lo riferisce all’Ansa l’ambasciatore d’Italia in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, senza specificare i nomi. Le famiglie sono state informate. Rimangono da identificare altri tre italiani classificati come dispersi.

crans montana
incendio crans montana
strage capodanno
