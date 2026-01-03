Si legge in: 1 minuto
strage di capodanno
Identificate tre vittime italiane dell’incendio di Crans-Montana
Rimangono da identificare altri tre italiani classificati come dispersi
Pubblicato il: 03/01/2026 – 21:51
Sono tre le vittime italiane dell’incendio di Capodanno di Crans-Montana che sono state identificate dalla polizia svizzera. Lo riferisce all’Ansa l’ambasciatore d’Italia in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, senza specificare i nomi. Le famiglie sono state informate. Rimangono da identificare altri tre italiani classificati come dispersi.
