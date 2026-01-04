Skip to main content

il bilancio

Crans-Montana: identificata la quarta vittima italiana

È la 16enne Chiara Costanzo

Pubblicato il: 04/01/2026 – 12:13
Crans-Montana: identificata la quarta vittima italiana

ROMA E’ stata identificata – a quanto si apprende da fonti informate – la quarta vittima italiana della strage di Crans Montana. È la 16enne Chiara Costanzo. Alla processione per le vittime dell’incendio di Capodanno è presente anche David Vocat, il capo dei vigili di Crans Montana che, nei giorni scorsi, aveva detto ai media locali di non essere certo di voler proseguire col suo lavoro dopo la terribile esperienza dei soccorsi al ‘Le Constellation’. Vocat, in lacrime dopo la toccante commemorazione, ha risposto ai cronisti che gli chiedevano se avesse cambiato idea: “Loro hanno bisogno di me” indicando i colleghi che poi l’hanno abbracciato e portato via.

