Crans Montana: identificate tre vittime italiane

la tragedia

ROMA Tre cittadini italiani sono stati identificati tra le vittime accertate dell’incendio divampato nella notte di Capodanno all’interno del locale Le Constellation di Crans Montana, in Svizzera. A renderlo noto è stato l’ambasciatore d’Italia a Berna, Gian Lorenzo Cornado, precisando che le famiglie delle vittime sono già state informate. Sebbene il funzionario diplomatico non abbia fornito i nomi, è stato reso noto che le vittime italiane sono Giovanni Tamburi e Achille Barosi, 16 anni, ed Emanuele Galeppini, 17 anni. Rimangono invece da identificare altri tre italiani, al momento classificati come dispersi. Intanto, il bilancio complessivo della tragedia è salito a 40 morti e altri 121 feriti, alcuni in gravi condizioni. In segno di cordoglio, la Svizzera ha proclamato una giornata di lutto nazionale per venerdì 9 gennaio, come annunciato dal presidente della Confederazione Guy Parmelin, il quale ha spiegato che la commemorazione si svolgerà in collaborazione con le chiese del Paese. Le campane suoneranno alle ore 14, accompagnate da un minuto di silenzio. “Sarà un momento di raccoglimento per tutta la popolazione, per onorare le vittime della catastrofe”, ha dichiarato Parmelin, che aveva già visitato Crans Montana il primo gennaio.