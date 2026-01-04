Freddo polare in arrivo, neve in pianura
L’inizio del 2026 si apre con condizioni meteorologiche instabili
ROMA In arrivo correnti meridionali, miti ed umide, che risalgono dal Nord Africa con oltre 20°C al Sud e si scontrano con aria polare in discesa verso il Nord Italia. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma dunque un’evoluzione lenta e costante durante il weekend: masse d’aria totalmente differenti si scontreranno sul Centro Italia, dove avremo piogge diffuse e localmente abbondanti. In pratica, aria di origine polare e aria subtropicale si incontreranno per 3 giorni sulla fascia centrale dove pioverà soprattutto sul versante tirrenico, il tutto accompagnato da venti forti e locali mareggiate. All’estremo Sud e al Nord il tempo sarà invece asciutto. Riepilogando, durante il weekend avremo maltempo al Centro Italia e in Campania; sui crinali appenninici soffieranno venti con raffiche di burrasca forte o tempesta, localmente oltre i 100 km/h. I bacini italiani saranno ovunque molto mossi o localmente agitati. Un inizio 2026 molto instabile ma con due volti: prima le piogge e il vento al Centro-Sud, poi la neve al Nord e, forse, anche al Centro, fino in pianura. La prossima settimana, infatti, potrebbe vedere la vittoria dell’aria polare sull’aria subtropicale: in pratica, soprattutto dall’Epifania, il freddo potrebbe dilagare lentamente anche verso le regioni centrali con neve in pianura non esclusa dall’Emilia Romagna al Veneto ma, attenzione, anche fin sulla Toscana, le Marche e l’Umbria. L’esordio 2026, oltre che instabile, sarà ventosissimo specie in montagna e lungo le coste.
Nel dettaglio
Domenica 4. Al Nord: soleggiato, ma con nubi in aumento. Al Centro: forti piogge, neve in montagna oltre i 1500 metri. Al Sud: piogge specie in Campania e Gargano. Lunedì 5. Al Nord: nubi in aumento. Al Centro: piogge sparse. Al Sud: piogge sparse specie sulle peninsulari. Tendenza: maltempo con neve al Centro-Nord, possibile anche in pianura.
Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato