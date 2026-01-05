Skip to main content

Scudetto, affare a tre: Inter, Milan e Napoli

Martinez, Leao e Conte protagonisti

Pubblicato il: 05/01/2026 – 10:08
di Nuccio De Simone
È un campionato griffato Martinez. Lautaro è l’attaccante rifinitore e uomo goal nei momenti decisivi. Discusso, controverso ma protagonista. È in cima alla classifica con un’Inter che sovrasta il Bologna e chiude il 3-1 con Zelinski e Thuram. Sembra una lotta a tre per lo scudetto. Si spengono infatti le luci sull’Olimpico. Brilla il Napoli, la Lazio è senza idee. Sarri deve stringere la mano a Conte. Dopo un 2025 da protagonista, ecco i botti d’inizio anno. Non a Fuorigrotta ma a domicilio. Spinazzola ed Rrahmani consegnano tre punti alle ambizioni azzurre. Il resto è una storia di espulsioni laziali, nervi e tutti a casa. Intanto, c’è un’ isola felice per Massimiliano Allegri. Il tecnico torna a Cagliari e vince con il solito Leao.
A volte una squadra è grande anche quando firma l’1-0 con il minimo sforzo. Si chiama cinismo oppure sintonia tra reparti.
La Roma ormai gioca alla giostra. Vive su un’altalena di tutto, punti,goal, emozioni e risultati. A Bergamo Gasperini vive un sabato di ricordi e incubi. Scalvini segna Scamacca protesta per un goal annullato. Roma sconfitta di misura, ennesima volta nella stagione. Squadra sfilacciata e priva di identità. È forse il momento di Ranieri, uomo forte e da cerniera tra campo e società. La Juve lotta su più fronti. Contro gli altri e contro sé stessa. Allo Stadium il Lecce ringrazia e porta via un punto. Bianconeri spreconi e ingenui. Mc Kennie firma il goal David sbaglia dal dischetto e la Juve fa due passi indietro. Il nuovo ciclo è lontano. Il ciclo a forma di piramide. Dal gruppo squadra ai Padroni di cento anni di storia.

