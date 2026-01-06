Skip to main content

Omicidio capotreno, il ricercato era stato identificato e rilasciato

Continuano le ricerche dell’assassino

Pubblicato il: 06/01/2026 – 16:36
Il ricercato per l’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, dopo il delitto è salito su un treno regionale da Bologna per Milano. A bordo l’uomo, il croato Marin Jelenik, sarebbe stato molesto e aggressivo, anche con il personale del treno. Secondo quanto apprende l’Ansa sarebbe stato quindi fatto scendere a Fiorenzuola (Piacenza), poco prima delle 20, per essere preso in consegna dalle forze dell’ordine, in relazione al comportamento sul treno. A quel punto i carabinieri lo hanno identificato e poi rilasciato. In quel momento non erano state ancora diramate le note di ricerca. 

BOLOGNA
capotreno ucciso
omicidio bologna
ricerche
