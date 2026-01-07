Gli Stati Uniti sequestrano una petroliera russa

l’operazione

La petroliera russa Marinera è stata abbordata ed è sotto la custodia degli Stati Uniti. A riferirlo è l’emittente Nbc che cita fonti dell’amministrazione americana. «La petroliera è stata sequestrata con successo dagli Stati Uniti», ha spiegato la fonte. A guidare l’operazione è stato il dipartimento della Sicurezza Interna, con il supporto del Pentagono. Le forze statunitensi sono attualmente a bordo, ha detto il funzionario della nave. Gli Stati uniti sembrano dunque non aver tenuto conto dell’ammonimento arrivato ieri dal ministero degli Esteri russo a rispettare la libertà di navigazione dell’imbarcazione. La Marinera, 330 metri di lunghezza per 60 di larghezza, si chiamava Bella 1 quando aveva cercato invano due settimane fa di attraccare a un porto venezuelano e caricare petrolio. In quel momento, la Bella 1 era una nave apolide che batteva bandiera della Guyana e secondo la Casa Bianca era soggetta a un ordine di sequestro giudiziario dal 2024, come parte della ‘flotta ombra’ russa per aggirare le sanzioni sul petrolio. Nonostante fosse vuota, la Guardia Costiera statunitense l’ha inseguita nell’Atlantico. Durante il pedinamento, i marinai hanno dipinto sulla fiancata una bandiera russa e ne hanno cambiato il nome in Marinera, oltre ad averla registrata di fretta in Russia. Mosca aveva chiesto agli Stati Uniti di smettere di inseguire la nave e ieri il ministero degli Esteri russo ha espresso la sua “preoccupazione” per la vicenda.

Sequestrata un’altra petroliera nel Mar dei Caraibi

Anche un’altra petroliera, la M/T Sophia, è stata bloccata prima dell’alba «senza incidenti». Secondo gli Usa fa parte «della flotta ombra». «La Guardia Costiera statunitense sta scortando la M/T Sophia negli Stati Uniti per la decisione finale», si spiega nel post. «Attraverso l’Operazione Southern Spear, il dipartimento della Guerra è irremovibile nella sua missione di reprimere le attività illecite nell’emisfero occidentale. Difenderemo la nostra Patria e ripristineremo la sicurezza e la forza in tutte le Americhe», si legge ancora. Sempre oggi gli Stati Uniti hanno abbordato anche la petroliera russa Marinera nelle acque dell’Atlantico del Nord.