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Nuove Tecniche Genomiche

Svolta Tea in Europa: Confagricoltura spinge per il via libera definitivo

La Confederazione accoglie con favore il via libera del Coreper

Pubblicato il: 15/04/2026 – 18:06
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Svolta Tea in Europa: Confagricoltura spinge per il via libera definitivo

Confagricoltura accoglie con favore il voto positivo del COREPER per il regolamento sulle Nuove Tecniche Genomiche (in Italia note come “TEA”): un passo avanti verso l’approvazione definitiva del provvedimento che Palazzo della Valle auspica possa avvenire al più presto. La Confederazione, infatti, si è battuta dapprincipio a sostegno di un quadro normativo favorevole all’utilizzo delle Tecniche di evoluzione assistita: uno strumento innovativo in grado di rendere l’agricoltura più resiliente, aumentandone la sostenibilità economica e ambientale.
Dal 2019, Confagricoltura ha chiesto in tutte le sedi opportune la definizione di un regolamento che faccia chiarezza sulle TEA (da non considerarsi alla stregua degli OGM) e che ne renda effettiva l’applicazione in campo. Oggi, l’Associazione ribadisce la necessità di una rapida approvazione e di un’attuazione uniforme all’interno dell’Unione affinché gli agricoltori europei possano beneficiarne al più presto, senza disparità.

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