Svolta Tea in Europa: Confagricoltura spinge per il via libera definitivo

Nuove Tecniche Genomiche

Confagricoltura accoglie con favore il voto positivo del COREPER per il regolamento sulle Nuove Tecniche Genomiche (in Italia note come “TEA”): un passo avanti verso l’approvazione definitiva del provvedimento che Palazzo della Valle auspica possa avvenire al più presto. La Confederazione, infatti, si è battuta dapprincipio a sostegno di un quadro normativo favorevole all’utilizzo delle Tecniche di evoluzione assistita: uno strumento innovativo in grado di rendere l’agricoltura più resiliente, aumentandone la sostenibilità economica e ambientale.

Dal 2019, Confagricoltura ha chiesto in tutte le sedi opportune la definizione di un regolamento che faccia chiarezza sulle TEA (da non considerarsi alla stregua degli OGM) e che ne renda effettiva l’applicazione in campo. Oggi, l’Associazione ribadisce la necessità di una rapida approvazione e di un’attuazione uniforme all’interno dell’Unione affinché gli agricoltori europei possano beneficiarne al più presto, senza disparità.