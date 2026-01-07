«Trump sta discutendo l’acquisto della Groenlandia»

DAGLI USA

«La prima opzione di Trump sulla Groenlandia è sempre la diplomazia, per questo sta attivamente discutendo l’acquisto dell’isola». Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt. Nella serata di martedì, la stessa Leavitt aveva detto alla Reuters che «naturalmente l’uso delle forze armate statunitensi è sempre un’opzione» tra una serie di possibilità che vengono al momento prese in considerazione «per perseguire l’«acquisizione della Groenlandia», che è «una priorità di sicurezza nazionale».