Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 8:42
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

nel cosentino

Camigliatello, ecco la prima neve del 2026

La coltre bianca in Sila ma anche a quote più basse. Temperature in calo

Pubblicato il: 08/01/2026 – 7:45
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Camigliatello, ecco la prima neve del 2026

COSENZA Una coltre bianca avvolge da oggi la Sila Grande ma la neve è arrivata anche a quote basse: da Cosenza le cime dell’altopiano ma anche la Presila si mostrano innevate, da stamattina. Complici le basse temperature nella notte, il 2026 si apre dunque con l’attesa nevicata post-natalizia. E le strutture ricettive si preparano ad accogliere gli amanti della montagna e degli sport invernali. Camigliatello (nella foto da fb la webcam sul corso principale della località sciistica) e Lorica le mete predilette.

Argomenti
CAMIGLIATELLO
camigliatello e lorica
ecco la prima neve del 2026
neve camigliatello
neve sila cosenza
Rilevanti
Categorie collegate
Cosenza
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x