nel cosentino
Camigliatello, ecco la prima neve del 2026
La coltre bianca in Sila ma anche a quote più basse. Temperature in calo
Pubblicato il: 08/01/2026 – 7:45
COSENZA Una coltre bianca avvolge da oggi la Sila Grande ma la neve è arrivata anche a quote basse: da Cosenza le cime dell’altopiano ma anche la Presila si mostrano innevate, da stamattina. Complici le basse temperature nella notte, il 2026 si apre dunque con l’attesa nevicata post-natalizia. E le strutture ricettive si preparano ad accogliere gli amanti della montagna e degli sport invernali. Camigliatello (nella foto da fb la webcam sul corso principale della località sciistica) e Lorica le mete predilette.
