L’”affaire” dell’audio al Comune di Lamezia Terme. La “talpa” è nel centrosinistra

il caso

LAMEZIA TERME Sono ore di particolare fibrillazione al Comune di Lamezia Terme. Il caso dell’audio attribuito al sindaco Mario Murone – con quell’epiteto “straccioni” che ha sollevato un autentico “polverone” – e della sua diffusione “coram populo”, con relativa “caccia alla talpa” all’interno della propria Giunta aperta dal primo cittadino, sta tenendo banco nella politica cittadina e alimentando un clima di grande tensione nella maggioranza di centrodestra, alle prese anche con le dimissioni dell’assessore Giulia Bifano, non legate alla vicenda del messaggio vocale incriminato. Del resto, a quanto si è appreso, l’incontro nel quale la Bifano avrebbe comunicato a Murone la sua decisione di dimettersi risalirebbe al 22 dicembre scorso, ma la Bifano la sua decisione l’avrebbe maturata già nei mesi precedenti. L’”affaire” dell’audio matura invece nelle ultime 48 ore. Ora, nell’attesa del chiarimento annunciato dallo stesso Murone, fioccano ovviamente retroscena, pettegolezzi, ricostruzioni che corrono di chat in chat. Una ricostruzione che in queste ore starebbe prendendo corpo è che a diffondere l’audio di Murone in realtà sarebbe stato un esponente del centrosinistra che avrebbe solidi collegamenti con un assesore del governo Murone. A questo punto non resta che attendere l’esito della Giunta che Murone potrebbe convocare ad horas per smascherare l’assessore “infedele”. (redazione@corrierecal.it)

