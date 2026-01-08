Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 7:45
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

moldavo ucciso

Omicidio nel Veneziano, arrestato il presunto killer

È un agente della Polizia locale, catturato vicino al luogo dove era il corpo

Pubblicato il: 08/01/2026 – 7:12
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Omicidio nel Veneziano, arrestato il presunto killer

VENEZIA Un arresto è stato effettuato dai Carabinieri di Venezia nell’ambito delle indagini sull’uccisione del cittadino moldavo Sergiu Tarna, di 25 anni, trovato morto il 31 dicembre scorso, ucciso da un colpo di pistola alla tempia, in un terreno agricolo a Malcontenta di Mira, in provincia di Venezia. Si tratterebbe – anticipano Il Gazzettino, La Nuova Venezia e il Corriere del Veneto – di un agente della Polizia Locale di Venezia. Sulla vicenda è convocata una conferenza stampa stamani alla Procura della repubblica di Venezia.

Argomenti
Malcontenta di Mira
moldavo ucciso a Venezia
Omicidio nel Veneziano
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x