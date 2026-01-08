Spari contro il Palazzo di Giustizia a Napoli

Il grave episodio

Un colpo d’arma da fuoco è stato esploso contro il Palazzo di Giustizia di Napoli durante i festeggiamenti di Capodanno. La scoperta è avvenuta lo scorso 2 gennaio, nel corso dei controlli all’interno degli uffici, rimasti chiusi nei giorni festivi. Il proiettile, presumibilmente sparato con un fucile, ha mandato in frantumi una vetrata al 12esimo piano della Torre C del tribunale, dove hanno sede gli uffici della Procura Generale. Secondo una prima ricostruzione, l’episodio risalirebbe proprio alla notte di San Silvestro. Sull’accaduto indaga la Polizia di Stato, con il coordinamento della Procura di Roma, competente poiché negli uffici colpiti operano magistrati del distretto giudiziario di Napoli.

Gli investigatori stanno verificando la traiettoria del colpo, l’arma utilizzata e l’eventuale provenienza dello sparo, anche attraverso rilievi balistici e l’analisi dei sistemi di videosorveglianza dell’area del Centro Direzionale. L’episodio, per la sua gravità e per il luogo simbolico colpito, viene seguito con la massima attenzione.