Venezuela, presto saranno liberati detenuti nazionali e stranieri

La svolta

Il presidente del Parlamento del Venezuela, Jorge Rodriguez, ha annunciato l’avvio di un processo di “scarcerazione” di cittadini nazionali e stranieri, come parte di una “ricerca di pace” nel Paese. Le scarcerazioni iniziano “da questo momento” e riguardano “un numero importante di persone”, ha detto il fratello della presidente incaricata, Delcy Rodriguez. “E’ stata decisa la messa in libertà di un numero importante di persone, venezuelane e straniere. Si consideri questo come un gesto di ampia volontà, di ricerca della pace, come il contributo che tutte e tutti dobbiamo dare per far sì che la nostra repubblica continui la sua vita pacifica e nella ricerca della prosperità”. L’Italia spera a questo punto nella liberazione di Alberto Trentini, il cooperante italiano in carcere nel paese sudamericano da più di un anno senza accuse formali.

Con l’occasione, Rodriguez ne ha approfittato per “ringraziare” tutti coloro “che sono sempre stati dalla parte del Venezuela per difendere il diritto alla autodeterminazione e alla pace”: l’ex presidente spagnolo José Luis Rodriguez Zapatero “che da oltre dieci anni impegna tutte le sue facoltà per lavorare in favore della convivenza nazionale”, al presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, e anche il governo del regno del Qatar.