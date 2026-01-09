Crolla abitazione in Germania, morti tre italiani

la tragedia

Padre, madre e figlio di 6 anni originari di Castellammare del Golfo (Trapani), sono morti giovedì nel crollo della propria casa, forse per l’esplosione dovuta a una fuga di gas ad Albstadt, nel land del Baden-Württemberg in Germania. Le vittime sono Francesco Liparoto, la moglie Nancy Giarraca e il figlio Bryan. A dare la notizia della tragedia, avvenuta ieri, è il sindaco di Castellammare del Golfo Giuseppe Fausto. «Castellammare del Golfo si stringe con affetto e profonda commozione ai familiari, condividendo un dolore lacerante per una perdita ingiusta, improvvisa e straziante, che ha spezzato tre giovani vite e lasciato un vuoto che nulla potrà colmare» dice il sindaco Giuseppe Fausto. Francesco Liparoto, 33 anni, di Castellammare del Golfo, viveva in Germania da circa dieci anni, con la moglie Nancy Giarraca, 30 anni, anche lei siciliana. Poi la nascita di Bryan sei anni. La famiglia era inserita nella comunità locale: Francesco lavorava in una ditta del settore del vetro. La notizia della tragedia ha sconvolto Castellammare del Golfo, dove risiedono i genitori e i fratelli di Francesco, e dove le vittime tornavano in estate per le vacanze. Secondo alcuni siti d’informazione tedeschi l’esplosione ha coinvolto alcuni edifici circostanti che hanno riportato danni. Decine di residenti sono andati in una struttura di emergenza allestita dal Comune ma poi sono rientrati nelle abitazioni tranne quelli che vivevano in un edificio che ha subito seri danni.

